"Звезды советского экрана": фильм Георгия Данелии "Сережа"

В марте 1960 года на обложке журнала "Советский экран" рядом с батальоном оловянных солдатиков сидел белобрысый мальчишка. Но ему было не до игры. Он протягивает ручонку взрослому в гимнастерке и тот пожимает ее в ответ. Рядом улыбается красивая женщина. Идиллия. Приглядевшись к фотографии, даже самые внимательные читатели не сомневались, что перед ними семейное фото одной из самых красивых пар в отечественном кино – Ирины Скобцевой и Сергея Бондарчука.
"Идут съемки!" – гласила надпись в углу страницы. "Мосфильм", экранизация повести Веры Пановой "Сережа". А кто режиссер? Имени Георгия Данелии в тех строчках не было. Вчерашнему выпускнику ВГИКа еще только предстояло вписать свое имя в историю кино.
Почему Георгий Данелия не собирался поступать во ВГИК? Как он отморозил ноги на съемках? Кого пришлось озвучить в фильме "Сережа" голосом режиссера? Почему директора картины не позволял Георгию Данелии даже близко подходить к Сергею Бондарчуку? И как фильм "Сережа" прославил вчерашних студентов? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
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