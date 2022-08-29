В Сети появился саундтрек сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Видео: youtube.com/Phoenix MusicВ Сети появился саундтрек сериала "Властелин колец: Кольца власти", который был снят по мотивам произведений английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина.
Саундтрек составили 37 композиций американского музыканта Беара Маккрири. Известно, что треки Маккрири использовались в сериалах "Основание", "Черное зеркало", а также фильме "Годзилла 2: Король монстров".
Премьера картины состоится 2 сентября. В первом сезоне будет 8 серий. Они будут выходить каждую неделю. Ожидается, что сериал снимут в 5 сезонах.
Действие сериала "Властелин колец: Кольца власти" развернется за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец". Над сценарием работал Саймон Толкин, внук автора романов о Средиземье Джона Толкина. Главные роли исполнили Питер Муллан, Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Морвет Кларк, Энсон Бун и другие.
Новые кадры сериала по вселенной "Властелина колец" появились в Сети
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