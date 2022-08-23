Вышел новый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Видео: youtube.com/Prime VideoСтриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале очередной трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Почти трехминутный ролик демонстрирует сцены из предстоящего шоу, которые ранее показаны не были.
Премьера сериала состоится 2 сентября. Известно, что в первом сезоне зрителям расскажут о союзе эльфийского кузнеца Келебримбора с гномами и попытке Саурона захватить скованные кузнецом кольца власти.
Над сценарием работал Саймон Толкин, внук автора романов о Средиземье Джона Толкина. Главные роли исполнили Питер Муллан, Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Морвет Кларк, Энсон Бун и другие.
Ранее состоялась премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов". Первую серию с момента ее выхода посмотрели уже 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: