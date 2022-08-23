Вышел новый трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Видео: youtube.com/Prime Video

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале очередной трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Почти трехминутный ролик демонстрирует сцены из предстоящего шоу, которые ранее показаны не были.

Премьера сериала состоится 2 сентября. Известно, что в первом сезоне зрителям расскажут о союзе эльфийского кузнеца Келебримбора с гномами и попытке Саурона захватить скованные кузнецом кольца власти.

Над сценарием работал Саймон Толкин, внук автора романов о Средиземье Джона Толкина. Главные роли исполнили Питер Муллан, Синтия Аддай-Робинсон, Тристан Гравель, Морвет Кларк, Энсон Бун и другие.

Ранее состоялась премьера сериала "Дом Дракона", приквела "Игры престолов". Первую серию с момента ее выхода посмотрели уже 9,9 миллиона человек, что является рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.

