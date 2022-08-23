"Дом Дракона" после выхода первой серии поставил рекорд на HBO Max

Фото: кадр из фильма "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник; производство – Good Banana
Премьеру сериала "Дом Дракона" – приквела "Игры престолов" – посмотрели почти 10 миллионов зрителей, что стало рекордом для сервиса HBO Max. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что первую серию "Дома драконов" посмотрели 9,9 миллиона человек – на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году. Кроме того, выход сериала активно обсуждался в соцсетях, премьера несколько часов подряд была самой популярной темой.
Ранее американский писатель Джордж Мартин, написавший цикл фантастических романов "Песнь льда и Пламени", рассказал, чем отличаются сериалы "Дом Дракона" и "Игра престолов". По его словам, "Дом Дракона" является более человеческой историей, при этом он также больше похож на шекспировскую трагедию. Мартин добавил, что в обоих шоу речь идет о власти и борьбе за трон.
События сериала "Дом Дракона" разворачиваются примерно за 200 лет до истории, представленной в "Игре престолов". В шоу показывается "Танец драконов" – гражданская война, которая развернулась из-за борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов.
"Ночная смена": вышел "Дом Дракона"
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