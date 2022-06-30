"Тайны кино": "Девчата", "Берегите женщин", "Обыкновенное чудо"

Популярности актрис Екатерины Васильевой, Светланы Пенкиной, Надежды Румянцевой завидовали многие коллеги. Казалось, у них было все: яркая внешность, огромный талант, интересные роли и, главное, любовь зрителей. Но каждая из них в определенный момент жизни ушла из профессии.

Почему Екатерине Васильевой постоянно приходилось играть отрицательных героинь? Зачем красавица Светлана Пенкина придумала себе образ дурнушки в фильме "Берегите женщин"? Из-за чего Николай Рыбников попросил переснять все сцены с его участием в комедии "Девчата"? И как сложились судьбы актрис, решивших уйти из кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".