Фильм о коррупции в семье Байдена показали в Лос-Анджелесе

Фильм о коррупции в семье Джо Байдена встретили продолжительными овациями. Закрытый показ ленты "Мой сын – Хантер" прошел в Лос-Анджелесе.

Как уточнили создатели, сценарий написан на основе расследований. Часть данных – информация из ноутбука сына американского президента, которая утекла в Сеть. В трейлере, который набрал больше четырех миллионов просмотров, фигурировали оружие, откровенные сцены с женщинами и намек на запрещенные вещества.

Джо Байдена в фильме сыграл Джон Джеймс, снимавшийся в картинах "Семья Колби" и "Династия". Роль Хантера исполнил звезда сериала "Льюис" Лоуренс Фокс. Онлайн-премьера намечена на 7 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.