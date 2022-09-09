Памятник Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке 9 сентября

Памятник Иосифу Кобзону открыли в Оружейном переулке. В церемонии приняли участие около ста человек. Среди почетных гостей были Михаил Швыдкой, Алексей Шапошников. Собрались многие коллеги, друзья и семья народного артиста СССР.

Макет скульптуры ее авторы утверждали с родственниками Кобзона, в том числе его вдовой Нелли и дочерью Натальей Раппопорт-Кобзон. Это не просто скульптура, а музыкальный монумент. На аллее за памятником можно найти 14 пластинок с QR-кодом. Если навести камеру, можно послушать песни Кобзона на своем гаджете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.