Комикс по фильмам "Брат" представили в Москве

Фото: кадр из фильма “Брат”; режиссер – Алексей Балабанов; производство – Киностудия им. М. Горького, Кинокомпания CTB / СТВ, Роскомки

Издательство Bubble представило в Москве комикс по мотивам фильмов "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вопрос "Что значит вырасти на фильме "Брат"?" занимал нас бесконечно, мы много думали, как нам рассмотреть фильм "Брат" не как слепок эпохи, а как нечто, что смотрит современный зритель, который не знает этой эпохи, что он в нем видит", – сказал на мероприятии сценарист комикса Алексей Замский.

Он отметил, что издание расширяет границы фильмов, в разных жанрах раскрывая истории полюбившихся зрителям персонажей. Комикс открывается историей о мальчике, единственным другом которого является главный герой дилогии Данила Багров. Она призвана оценить, насколько советы, которые дают фильмы Балабанова, уместны сегодня.

Между тем в пресс-службе сети "Читай-город" рассказали, что за 10 дней с момента появления комикса в магазинах было продано 25% тиража.

Зимой этого года стало известно, что Marvel запускает в работу серию комиксов по сборнику рассказов Джорджа Мартина "Дикие карты". Сценарием будущего проекта займется Пол Корнелл, известный по работам в телевизионных шоу "Доктор кто" и "Портал юрского периода". Рисовать будет Майк Хоторн, ранее работавший над иллюстрациями для графического романа "Дэдпул" и "Истерия".

