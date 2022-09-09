Warner Bros. опубликовала новый трейлер "Черного Адама"

Кинокомпания Warner Bros. представила новый трейлер кинокомикса "Черный Адам". Видеоролик был размещен на YouTube-канале кинокомпании 9 сентября.

События картины происходят во вселенной с Бэтменом, Суперменом, Шазамом и Чудо-женщиной. По задумке сценаристов египетский раб Черный Адам, роль которого в фильме исполнил американский актер Дуэйн Джонсон, после перерождения спустя 5 тысяч лет получает суперспособности: нечеловеческую силу и управление молниями.

"Когда он вышел на свободу, ему бросили вызов современные герои, сформировавшие "Общество справедливости"", – следует из описания ролика.

Отмечается, что мировая премьера фильма запланирована на 21 октября.

Первый трейлер картины был опубликован 8 июня 2022 года. Отмечалось, что фильм позиционируется как расширение истории ленты "Шазам!" по мотивам комиксов DC Comics. В трейлере персонаж Джонсона рассказывал, как переродился в бога после смерти.