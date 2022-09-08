"Звезды советского экрана": Изольда Извицкая

Промозглый октябрьский день 1960 года. На мокрый, серый асфальт падают листья, прохожие кутаются в плащи и аккуратно обходят лужи. Красок в этот унылый пейзаж добавляет лишь яркий портрет Изольды Извицкой на витринах киосков "Союзпечать". За спиной красавицы – лазурное море, на губах – красная помада, в тон легкой летней курточке. И улыбка совсем нездешняя, улыбка человека, вкусившего красивую жизнь вдали от Родины.

Актриса на обложке журнала "Советский экран" как будто вынырнула из иной реальности. А вот ее роли – совсем другие. В лучших советских традициях. За что Изольду Извицкую собирались выгнать из ВГИК? Из-за чего Григорий Чухрай подрался с мужем актрисы? Почему визит Изольды Извицкой в Канны начался с насмешек, а закончился преклонением перед ней? Кто подарил актрисе платье от Диор? И как Извицкая едва не разрушила карьеру Марка Бернеса?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".