Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил проект нового пешеходного моста через Яузу в Басманном районе в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мост шириной 6,5 метра и длиной 340 метров построят между Госпитальным и Рубцовым мостами. Он соединит Госпитальную и Рубцовскую набережные, где находятся корпуса Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и МГТУ имени Баумана соответственно.

Отмечается, что входы на мост будут расположены на набережных с внешней стороны, благодаря чему людям не нужно будет пересекать проезжую часть для перехода через реку.

"Также в рамках проекта запланировано обустройство небольшой площади на Госпитальной набережной и удобных пешеходных подходов к будущему мосту, реконструкция проезда вдоль территории МГТУ имени Баумана и благоустройство прилегающей территории", – добавили в мэрии.

Ранее стало известно, что парки спорта "Яуза" и "Сад будущего" в районе Ростокино на северо-востоке Москвы объединят двумя велопешеходными мостами протяженностью 20 и 25 метров. Благодаря реализации проекта будет решена проблема связности парковых территорий и затрудненного пешеходного движения.

