"Тайны кино": "Новый Гулливер", "Планета бурь", "Москва – Кассиопея"

Современный зритель не представляет себе кино без спецэффектов, особенно в таких жанрах как боевик или фантастика. Компьютерная графика, позволяющая воплощать в реальность даже самые смелые идеи, стала уже обыденностью. Но задолго до ее появления кинематографистам приходилось изобретать инженерные новшества, чтобы создавать комбинированные съемки. И в итоге визуальные эффекты в советском кино вызывали восхищение не только у отечественных, но и у зарубежных специалистов.

К кому в СССР приезжал американский мэтр спецэффектов Роберт Скотак? Кого из режиссеров называли советским Уолтом Диснеем? Как Ричард Викторов снимал невесомость? И как советские мастера комбинированных съемок вдохновляли Голливуд?

Об этом – в программе "Тайны кино".