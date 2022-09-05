"Тайны кино": "Новый Гулливер", "Планета бурь", "Москва – Кассиопея"

Современный зритель не представляет себе кино без спецэффектов, особенно в таких жанрах как боевик или фантастика. Компьютерная графика, позволяющая воплощать в реальность даже самые смелые идеи, стала уже обыденностью. Но задолго до ее появления кинематографистам приходилось изобретать инженерные новшества, чтобы создавать комбинированные съемки. И в итоге визуальные эффекты в советском кино вызывали восхищение не только у отечественных, но и у зарубежных специалистов.
К кому в СССР приезжал американский мэтр спецэффектов Роберт Скотак? Кого из режиссеров называли советским Уолтом Диснеем? Как Ричард Викторов снимал невесомость? И как советские мастера комбинированных съемок вдохновляли Голливуд?
Об этом – в программе "Тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: