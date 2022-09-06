"Тайны кино": Марина Левтова, Роман Мадянов, Анна Каменкова, Борис Щербаков

Марина Левтова, Роман Мадянов, Анна Каменкова и Борис Щербаков попали в кино в детском возрасте. В итоге их творческая судьба сложилась ярко. А первые роли повлияли на всю дальнейшую жизнь и открыли путь к вершинам актерского мастерства и зрительской любви.

Что за случай помог открыть Марине Левтовой актерскую профессию? Кого разыграл юный артист Роман Мадянов во время работы над фильмом "Совсем пропащий"? Как прогулка у фонтана привела шестилетнюю Анну Каменкову в мир кино? Почему Борис Щербаков отказался от мечты стать капитаном? И как детские роли стали для этих актеров путевками в мир кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".