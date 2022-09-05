"Тайны нашей эстрады": нежный голос и стальной характер Людмилы Сенчиной

"Золушкой советской эстрады" ее называли не только потому, что эта песня ее прославила. Ласковый взгляд, нежный образ, хрустальный голос – ну чем не Золушка? – безоговорочно решила публика. Но саму Людмилу Сенчину такие ассоциации вовсе не радовали. Она всю жизнь стремилась быть не сказочной героиней, а самой собой.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".