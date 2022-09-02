"The City": Московская книжная ярмарка в Гостином дворе

Лето закончилось – настало время запастись книгами для осеннего чтения. Главное интеллектуальное событие сентября – Московская книжная ярмарка в Гостином дворе. В программе расскажут, что модно читать осенью 2022 года.

Перевели на русский язык автобиографию Стинга "Сломанная музыка". Перед читателем развернется закулисье британского шоу-бизнеса.

Еще можно обратить внимание на работу Эдуарда Веркина "Снарк снарк" – это роман в двух частях. Сюжет коснется жизни неуспешного писателя, его возвращения домой и пропажи двух детей в России в начале XXI века. Об этих и других книгах – в сюжете проекта The City.