Москва онлайн покажет встречу с психологом Михаилом Лабковским на ММКЯ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

3 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с писателем и психологом Михаилом Лабковским, который презентует свою новую книгу "Люблю и понимаю" на Московской международной книжной ярмарке в Гостином дворе.

Московская международная книжная ярмарка продлится до 5 сентября. Посетителей ждут более 350 мероприятий: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, читки, поэтические перформансы.

В ярмарке примут участие издатели из России, Армении, Беларуси, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая.

С книголюбами пообщаются писатели Павел Басинский, Алексей Варламов, Лев Данилкин, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Сергей Лукьяненко, Татьяна Устинова и многие другие.

Смотрите трансляцию 3 сентября в 17:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.