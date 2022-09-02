В Дорогомилово появится зона отдыха с зеркальным прудом и тремя парящими мостами

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Новую зону отдыха обустроят в Дорогомилово, там появится необычная арт-инсталляция с зеркальным прудом и тремя парящими мостами.
"В районе Дорогомилово появится зона отдыха с зеркальным прудом, фонтан и арт-инсталляция в виде сверкающего шара, отражающего гладь водоема. Одной из новых достопримечательностей набережной станут три небольших парящих над рекой моста", – рассказали в Москомархитектуре.
Эту идею реализуют в рамках благоустройства участка набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко", отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, это будет яркий проект, который также предполагает:
В Москомархитектуре рассказали, что для разработки концепции территории жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский" "Аеон Девелопмент" привлекла бюро West8, а ее воплощением занимается бюро Megabudka. Отмечается, что на стилобате жилого комплекса появится:
Ранее стало известно, что в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" появится кафе на склоне. Там уже подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации. В помещении возводят стены и разводят внутренние системы освещения, вентиляции, водоснабжения и отведения.
Кафе расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки Яузы. Благодаря особенностям рельефа павильон будет расположен с видом на реку.
До этого сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появились новые скейт-парк и памп-трек площадью 1 200 и 700 квадратных метров соответственно. Первая площадка подойдет для детей от 6 лет и опытных скейтеров, вторая будет доступна для жителей любого возраста.
Сквер вдоль улицы Академика Лисицына благоустроят
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