В Дорогомилово появится зона отдыха с зеркальным прудом и тремя парящими мостами

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Новую зону отдыха обустроят в Дорогомилово, там появится необычная арт-инсталляция с зеркальным прудом и тремя парящими мостами.

"В районе Дорогомилово появится зона отдыха с зеркальным прудом, фонтан и арт-инсталляция в виде сверкающего шара, отражающего гладь водоема. Одной из новых достопримечательностей набережной станут три небольших парящих над рекой моста", – рассказали в Москомархитектуре.

Эту идею реализуют в рамках благоустройства участка набережной от Филевского парка до театра "Мастерская Петра Фоменко", отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. По его словам, это будет яркий проект, который также предполагает:

создание прибрежного парка;

размещение вдоль береговой линии амфитеатра и других рекреационных объектов;

посадку березовой рощи с местами для отдыха и игровыми элементами для детей;

обустройство дикого сада с извилистыми дорожками, полянками, композициями из камней;

создание островка с использованием водных растений;

размещение крытых павильонов проката и кафе;

проработку разнообразных мест выхода к воде – деревянные мостки, балконы, созданные по индивидуальному проекту сходы в виде лестниц и амфитеатров.

Как отметил Кузнецов, благодаря реализации таких проектов интересных точек притяжения в столице становится все больше.

В Москомархитектуре рассказали, что для разработки концепции территории жилого комплекса "River Park Towers Кутузовский" "Аеон Девелопмент" привлекла бюро West8, а ее воплощением занимается бюро Megabudka. Отмечается, что на стилобате жилого комплекса появится:

зона с большим зеркальным прудом;

искусственно созданный водоем внутри "зеленой лаунж-комнаты" со стенами из живых изгородей;

скамейки для медитативного отдыха;

стена-фонтан;

удобный мостик;

большой сверкающий зеркальный шар.

В свою очередь, директор по маркетингу "Аеон Девелопмент" Анастасия Суханцева отметила, что проект будет воплощен в эстетике экофутуризма, основанной на гармонии инноваций и природы.

Ранее стало известно, что в строящемся на северо-востоке Москвы парке "Яуза" появится кафе на склоне. Там уже подготовлено основание и металлокаркас будущего павильона, также к нему подведены внешние инженерные коммуникации. В помещении возводят стены и разводят внутренние системы освещения, вентиляции, водоснабжения и отведения.

Кафе расположится недалеко от моста, связывающего два берега реки Яузы. Благодаря особенностям рельефа павильон будет расположен с видом на реку.

До этого сообщалось, что в будущем парке "Яуза" появились новые скейт-парк и памп-трек площадью 1 200 и 700 квадратных метров соответственно. Первая площадка подойдет для детей от 6 лет и опытных скейтеров, вторая будет доступна для жителей любого возраста.