Первый участок Рублево-Архангельской линии метро начали строить. В него войдут шесть станций, у которых уже есть названия. Новая линия протянется на северо-запад столицы от станции БКЛ "Шелепиха" до территории Рублево-Архангельское.

Для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники время в пути сократится в 1,5 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.