Мосводосток ликвидирует загрязнение на поверхности Москвы-реки у Автозаводского моста

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два специализированных судна Мосводостока устраняют загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Автозаводского моста, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что водная гладь на участке от Крутицкой набережной до Автозаводского моста обрабатывается нейтрализующим загрязнения сорбентом.

Ранее сообщалось, что специалисты Мосводостока устранили загрязнение на участке Москвы-реки в районе Крымского моста.

В работах были задействованы четыре судна коммунального флота Мосводостока.

