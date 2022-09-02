Движение транспорта ограничат в Москве 4 сентября из-за спортивных мероприятий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве движение транспорта будет ограничено из-за проведения спортивных мероприятий 4 сентября. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничения будут действовать из-за велогонки "Две реки" с 06:30 и до окончания мероприятия на Краснопресненской, Лужнецкой, Фрунзенской, Краснохолмской набережных. Кроме того, с 00:01 4 сентября будет временно запрещена парковка на участках перекрытий.

Из-за проведения "Московского осеннего велофестиваля" в этот день с 10:00 и до окончания мероприятия ограничения будут введены:

на улице Тестовской;

на Краснопресненской набережной;

на Лужнецкой набережной;

на Фрунзенской набережной;

на Пречистенской набережной;

на Русаковской набережной;

в Ростокинском проезде.

С 13:00 и до окончания мероприятия также будет временно запрещена парковка на участках перекрытий.

Дептранс также призвал велосипедистов быть аккуратными и внимательными.

Ранее стало известно, что в Москве 4 сентября состоится велогонка "Две реки". Соревнование пройдет в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только хочет попробовать свои силы на трассе.

Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити". Разворотная площадка на дальней дистанции будет расположена в Лефортове. Участники гонки по пути смогут полюбоваться видами с Лужнецкой набережной, небоскребами в "Москва-Сити", храмом Христа Спасителя и Кремлем.