Велогонка "Две реки" пройдет в Москве 4 сентября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 4 сентября состоится велогонка "Две реки". Соревнование пройдет в двух форматах – групповая гонка на 90 километров для подготовленных участников, а также велозаезд на 20 или 50 километров – для тех, кто только хочет попробовать свои силы на трассе.

Маршрут пролегает по набережным Москвы-реки и Яузы со стартом и финишем неподалеку от комплекса "Москва-Сити". Разворотная площадка на дальней дистанции будет расположена в Лефортове. Участники гонки по пути смогут полюбоваться видами с Лужнецкой набережной, небоскребами в "Москва-Сити", храмом Христа Спасителя и Кремлем.

Ожидается, что в гонке примут участие более тысячи велосипедистов. Пройти регистрацию можно на сайте организаторов. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, – спортсмены из Москвы, Московской области, Рязани, Твери, Санкт-Петербурга, а также представители Китая и Италии.

Организатором мероприятия является Национальная ассоциация любителей и ветеранов велоспорта.