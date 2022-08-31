Движение на севере Москвы ограничат 8 и 11 сентября из-за празднования Дня города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на улицах Авиаконструктора Микояна и Маршала Шапошникова ограничат 8 и 11 сентября из-за проведения мероприятий в честь Дня города. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, движение ограничат по одной полосе на участках улицы Авиаконструктора Микояна – от дома 2 по Ходынскому бульвару до пересечения с Ходынским бульваром и от пересечения с Ходынским бульваром до пересечения с улицей Маршала Шапошникова. Кроме того, ограничение введут и на улице Маршала Шапошникова – от пересечения с улицей Авиаконструктора Микояна до дома 35, строения 2, по Ленинградскому проспекту.

Движение на указанных объектах ограничат с 17:00 до 23:00 8 сентября, а также с 14:00 до 22:00 11 сентября.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы ограничат из-за проведения велофестиваля и велогонки 3 и 4 сентября. Из-за Московского осеннего велофестиваля движение ограничат в центре города с 18:00 3 сентября до 10:00 4 сентября, а также с 16:00 до 18:00 4 сентября. Кроме того, с 06:30 до 12:00 4 сентября ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения велогонки "Две реки".

