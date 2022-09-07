Девятая часть "Елок" выйдет в российский прокат 1 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Девятая часть кинофраншизы "Елки" выйдет в российский прокат 1 декабря, сообщила кинокомпания "Вольга".
"Рады сообщить, что девятую часть новогодней кинофраншизы "Елки" выпустит в российский прокат кинокомпания "Вольга" 1 декабря", – рассказали в пресс-службе.
Сценарий к продолжению популярной серии фильмов написал актер Евгений Кулик и сценарист Дмитрий Балуев. Режиссерами новой части стали Александра Лупашко и Сергей Наумов.
"Мы старались сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача – тем более в жанре комедии", – рассказал Кулик.
Он уточнил, что в новом фильме будут как новые, так и старые герои. По его словам, в этой части ожидаются много звезд и неожиданные камео. Уже известно, что в девятой части будут следующие актеры:
Кулик отметил, что в этот раз "Елки" впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. Режиссер пообещал, что новый фильм будет "совершенно другого уровня", а смотреть его можно будет не только под Новый год.
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