Девятая часть "Елок" выйдет в российский прокат 1 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Девятая часть кинофраншизы "Елки" выйдет в российский прокат 1 декабря, сообщила кинокомпания "Вольга".

"Рады сообщить, что девятую часть новогодней кинофраншизы "Елки" выпустит в российский прокат кинокомпания "Вольга" 1 декабря", – рассказали в пресс-службе.

Сценарий к продолжению популярной серии фильмов написал актер Евгений Кулик и сценарист Дмитрий Балуев. Режиссерами новой части стали Александра Лупашко и Сергей Наумов.

"Мы старались сделать такое кино, которое будет актуально не только в Новый год, а в принципе в любое время. И это непростая задача – тем более в жанре комедии", – рассказал Кулик.

Он уточнил, что в новом фильме будут как новые, так и старые герои. По его словам, в этой части ожидаются много звезд и неожиданные камео. Уже известно, что в девятой части будут следующие актеры:

Федор Добронравов;

Виктория Агалакова;

Григорий Калинин;

Елена Захарова;

Михаил Орлов;

Ростислав Бершауэр.

Ранее Кулик прокомментировал слухи об отсутствии на съемках новой части "Елок" Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Он сказал, что информация о полном актерском составе является секретом.

Кулик отметил, что в этот раз "Елки" впервые сняли с настоящим снегом. Съемки проходили в Карелии. Режиссер пообещал, что новый фильм будет "совершенно другого уровня", а смотреть его можно будет не только под Новый год.