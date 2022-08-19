В прокат вышел российский фильм "Ночной режим"

В России состоялась премьера отечественного фильма "Ночной режим". Он вышел в прокат на этой неделе.

По сюжету фотографа Романа обвиняют в убийстве людей. Парень не помнит, что произошло, но уверен в своей невиновности. Следствие отказывается верить и отправляет главного героя в тюрьму. Здесь Роман начинает видеть сны, в которых к нему приходит загадочный человек. Мужчина предлагает свою помощь в поисках настоящего убийцы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.