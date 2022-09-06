Netflix опубликовал трейлер фильма "На Западном фронте без перемен"

Видео: youtube.com/NetflixСтриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале первый трейлер предстоящей картины "На Западном фронте без перемен". Сюжет фильма основан на одноименном романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.
Слова в начале трейлера отсылают к фразе, открывающей знаменитый роман Ремарка: "Это не обвинение, не исповедь. И меньше всего приключение".
Главного героя истории, немецкого солдата Пауля Боймера, исполнит актер Феликс Каммерер, а его товарища Станислава Катчинского – Альбрехт Шух. Также в проекте заявлен Даниэль Брюль, известный по ролям в фильмах "Колония Дигнидад" и "Первый мститель: Противостояние".
Премьера фильма намечена на 28 октября этого года. Известно также, что картина будет представлять Германию на следующей церемонии премии "Оскар".
Ранее кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер предстоящего байопика "Оппенгеймер", снятого Кристофером Ноланом. Картина расскажет об американском физике Роберте Оппенгеймере, который считается одним из отцов атомной бомбы.
Главную роль в фильме исполнит ирландский актер Киллиан Мерфи.
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