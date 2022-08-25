"Вот это любовь": Алиса Фрейндлих и Игорь Владимиров

Режиссера Игоря Владимирова пригласили в ленинградский театр Комиссаржевской поставить спектакль "Время любить". Собираясь на встречу с труппой, он и представить себе не мог, что в этот день "время любить" пришло и ему самому. Среди актрис он сразу выделил Алису Фрейндлих.

Ни на кого не похожая, со сложной, экзотической красотой, необычным тембром голоса – таких он еще не встречал. Да и сама Алиса была под большим впечатлением от нового режиссера: высокий, статный, невероятно талантливый. Работать с ним было невероятным удовольствием. Об этом – в программе "Вот это любовь".