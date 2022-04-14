Церемонию вручения премии BraVo в Большом театре отменили

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторы международной музыкальной премии BraVo сообщили об отмене церемонии вручения наград, которую планировалось провести в Большом театре в Москве.



"Церемония 24 апреля 2022 года отменена", – говорится на сайте премии.

Купленные зрительские билеты можно будет вернуть в соответствии с правилами Большого театра.

Ежегодная профессиональная премия BraVo вручается с 2018 года. Она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки.

Ранее Мировой энергетический совет принял решение об отмене 25-го Мирового энергетического конгресса, который планировалось провести в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года.