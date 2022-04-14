Мировой энергетический конгресс в Санкт-Петербурге отменили

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Мировой энергетический совет принял решение об отмене 25-го Мирового энергетического конгресса, который планировалось провести в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что конгресс в Санкт-Петербурге отменен. В этом году Мировой энергетический конгресс не состоится", – заявили в совете.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе Ялтинского международного экономического форума с апреля на четвертый квартал 2022 года. Данное решение было принято в связи с нестабильной международной ситуацией.

Аксенов отметил, что о датах проведения форума будет объявлено дополнительно.

