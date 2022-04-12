В Москве состоится финальная часть форума "Предпринимай. Сейчас – 2022"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Финальная часть интенсива "Предпринимай. Сейчас – 2022" пройдет на ВДНХ в Москве 18 апреля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
В рамках мероприятия состоится бизнес-акселератор. Участники форума смогут обсудить с экспертами наиболее перспективные направления бизнеса, а также узнают о юридических тонкостях ведения своего дела.
"На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний", – подчеркнула заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Бизнес-акселератор организуют с 11:30 до 16:30 в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Запланированы дискуссии по темам перспектив робототехники, запуска стартапа и юридических вопросов.
Посетить интенсив "Предпринимай. Сейчас – 2022" могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация проводится через приложение "Зачетная Москва". Трансляция и ее запись будут доступны в группе "ВРаботе" социальной сети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что в столице продлили прием заявок на соискание ежегодной премии "Новатор Москвы". Как отметила заммэра Наталья Сергунина, такое решение позволит привлечь большее число талантливых специалистов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: