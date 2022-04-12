В Москве состоится финальная часть форума "Предпринимай. Сейчас – 2022"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Финальная часть интенсива "Предпринимай. Сейчас – 2022" пройдет на ВДНХ в Москве 18 апреля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия состоится бизнес-акселератор. Участники форума смогут обсудить с экспертами наиболее перспективные направления бизнеса, а также узнают о юридических тонкостях ведения своего дела.

"На таких встречах у молодежи есть возможность узнать о поддержке начинающих предпринимателей со стороны города и полезных инструментах для открытия своего дела, познакомиться с перспективными сферами и перенять опыт у руководителей успешных компаний", – подчеркнула заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Бизнес-акселератор организуют с 11:30 до 16:30 в инновационно-образовательном комплексе "Техноград". Запланированы дискуссии по темам перспектив робототехники, запуска стартапа и юридических вопросов.

Посетить интенсив "Предпринимай. Сейчас – 2022" могут москвичи в возрасте от 16 до 35 лет. Регистрация проводится через приложение "Зачетная Москва". Трансляция и ее запись будут доступны в группе "ВРаботе" социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что в столице продлили прием заявок на соискание ежегодной премии "Новатор Москвы". Как отметила заммэра Наталья Сергунина, такое решение позволит привлечь большее число талантливых специалистов.