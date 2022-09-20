Вышел документальный фильм "Джонни против Эмбер"

Вышел фильм о нашумевшем разводе Голливуда "Джонни против Эмбер". Всего две серии. В первой представят версию Деппа, где зрители узнают о зависимостях и домашнем насилии со стороны экс-супруги.

Во второй части будет версия Херд. В ней разберут различные эпизоды насилия, в которых актриса обвинила бывшего мужа, а еще изучат атаки юристов и поклонников Деппа на Эмбер в соцсетях.

Создатели пообещали громкие видео и подробности дела, которые ранее были не доступны широкой публике. Фильм выйдет на Discovery+. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.