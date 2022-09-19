"Тайны нашей эстрады": "Позади крутой поворот..."

Советские граждане всегда любили все заграничное, правда, слушать и смотреть западную эстраду у большинства возможности не было. Зато была своя маленькая заграница – Прибалтика. И тамошние артисты пользовались в СССР большим спросом.

Кого из эстонских певцов приняли за югослава? Зачем Яак Йоала сбрил роскошную шевелюру? И почему прибалтийских артистов забыли? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".