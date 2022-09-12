Разработчики ПО из РФ выступили против "принудительного лицензирования" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские разработчики программного обеспечения высказались против законопроекта о принудительном лицензировании, сообщает издание "Коммерсант".

По мнению представителей отрасли, механизм использования контента из недружественных стран без соответствующего разрешения правообладателей не способен решить проблему с зарубежными программами и может привести к появлению новых, например в области кибербезопасности.

Как заявил глава Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) Ренат Лашин, к уязвимостям может привести использование иностранного ПО без сопровождения правообладателем и иными авторизованными на то лицами. Кроме того, в организации опасаются симметричного ответа недружественных стран, что может спровоцировать повторный отток IT-специалистов из России.

Законопроект о принудительном лицензировании внесен в Госдуму 19 июля. Он регулирует объекты авторских прав от правообладателей, связанных с недружественными государствами и отказывающихся продавать лицензии в РФ.

В начале сентября вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта в РФ на 2023 год. При этом он подчеркнул, что рассчитывает на то, что освободившиеся после ухода зарубежных компаний ниши будут занимать отечественные производители.