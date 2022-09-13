"Ночная смена": злой Карл III и новый трейлер "Русалочки"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о том, как Карл III разозлился на персонал во время церемонии наследования трона. Кроме того, в Сети новый трейлер фильма с темнокожей русалкой набрал миллион дизлайков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.