Кабмин Армении обратился к России в связи с обострением ситуации на границе

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Правительство Армении уже обратилось к России, Организации договора о коллективной безопасности и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина республики сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято по итогам экстренного заседания Совбеза, которое провел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее сообщалось, что из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном Пашинян провел телефонную беседу с Владимиром Путиным. Премьер Армении заявил о провокационных и агрессивных действиях ВС Азербайджана.

В ночь на вторник, 13 сентября, в Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

В свою очередь, в Баку заявили, что армянские ВС обстреляли позиции азербайджанских войск на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Произошло боестолкновение. Также сообщалось о потерях среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.