"Ночная смена": новый iPhone 14 и клип Меган Зи Стэльон

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они рассказали о новом iPhone 14 и клипе Меган Зи Стэльон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.