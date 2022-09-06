"Ночная смена": камбэк Брендана Фрейзера и нуггетсы

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они расскажут, какую песню Канье Вэст назвал лучшей в мире, поговорят о грандиозном камбэке Брендана Фрейзера и поделятся, что такое нуггетсы.