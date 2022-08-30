"Ночная смена": новый тренд макияжа и реакция свиней на фото Брэдли Купера

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Иван Базанов и Станислав Кулик расскажут о новом тренде макияжа – красить глаза так, будто ты заспан.

Еще покажут скелет самого большого динозавра Европы. И расскажут про реакцию свиней на фото с Ириной Шейк и Брэдли Купером.