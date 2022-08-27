Представитель Аллы Пугачевой подтвердила возвращение певицы в РФ

Фото: телеграм-канал Readovka

Алла Пугачева вернулась в Россию уже давно. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщила концертный директор артистки Елена Чупракова.

Она отметила, что Пугачева пока не планирует давать концерты.

Ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в Сети ролик со встречи Пугачевой.

Ранее Пугачева отреагировала на оскорбительное послание хейтеров, появившееся на фасаде телецентра "Останкино" в Москве. Нецензурная надпись "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут (достала. – Прим. ред.)" была спроецирована неизвестными на здание телецентра 30 мая.

