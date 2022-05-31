Пугачева ответила на оскорбление на фасаде телецентра "Останкино"

Фото: instagram.com/alla_orfey (соцсеть признана в РФ экстремистской организацией)

Алла Пугачева отреагировала на оскорбительное послание хейтеров, появившееся на фасаде телецентра "Останкино" в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру".

Нецензурная надпись "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут (достала. – Прим. ред.)" была спроецирована неизвестными на здание телецентра 30 мая.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – заявила певица в коротком ролике.

Ранее Иван Ургант ответил бывшему художественному руководителю МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову, который заявил о намерении плюнуть при встрече ему в лицо. Телеведущий с иронией назвал желание Боякова мужественным, пожелав тому не "самозахлебнуться", когда он начнет "копить слюну".