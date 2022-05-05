Ургант ответил пожелавшему плюнуть ему в лицо режиссеру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский телеведущий Иван Ургант ответил бывшему художественному руководителю МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову, который заявил о намерении плюнуть при встрече ему в лицо.

"Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства – с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард – человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны", – написал Ургант в своем телеграм-канале.

Также телеведущий опроверг информацию о том, что он выкладывал видеофейк о танке РФ.

"Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!" – заявил Ургант.

До этого в ряде средств массовой информации появились сведения о том, что телеведущий вместе с семьей покинул Россию. Сообщалось, что Ургант находится в Израиле на отдыхе. Комментируя свой отъезд, сам ведущий заявил, что его отпустили в отпуск, при этом он подчеркивал, что скоро вернется.