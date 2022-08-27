Пугачева прокомментировала свое возвращение в Россию

Фото: телеграм-канал Readovka

Певица Алла Пугачева рассказала, что планирует делать после возвращения в Россию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что уже не первый день находится в стране. По ее словам, в России она будет наводить порядок.

"В моей голове, в вашей голове", – сказала певица.

Она также утвердительно ответила на вопрос о том, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября.

Ранее концертный директор артистки Елена Чупракова подтвердила информацию о возвращении Пугачевой в Россию. Вместе с тем она подчеркнула, что певица пока не планирует давать концерты. До этого дизайнер Игорь Гуляев опубликовал в Сети ролик со встречи Пугачевой.

