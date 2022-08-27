Бритни Спирс выпустила песню после шестилетнего перерыва

Поклонники Бритни Спирс ликуют: певица, освободившись от опеки отца, записала с Элтоном Джоном первую за шесть лет песню.

Дуэт представил композицию Hold Me Closer. Фактически это новая версия песни Tiny Dancer, которую Элтон Джон записал еще в 1971 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

