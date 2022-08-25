Актера из фильма "Один дома" обвинили в изнасиловании – СМИ

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Актера Девина Рэтрея, который сыграл старшего брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2", обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал CNN.

В декабре 2021 года Рэтрея задержали за нападение на свою возлюбленную, что побудило другую девушку, Лизу Смит, рассказать о произошедшем в 2017 году изнасиловании.

Она поведала, что ранее уже подавала заявление из-за произошедшего, однако следствие не началось. По словам Смит, на момент происшествия она была знакома с Рэтреем около 15 лет.

Девушка поделилась о том, как в 2017 году встретилась с актером, своим братом и еще одним другом в баре Нью-Йорка. После этого Рэтрей якобы пригласил знакомых в свою квартиру на Манхеттене. Смит высказала мнение, что мужчина что-то подмешал в ее напиток, так как вскоре она почувствовала усталость. Актер предложил ей переночевать у себя, а после ухода всех гостей изнасиловал ее.

Она добавила, что из-за подмешанного в напиток препарата не могла двигаться, однако она слышала и чувствовала, что происходило. Сам же Рэтрей отверг обвинения и заявил, что вступил в интимную связь с девушкой по обоюдному согласию, но секса не произошло по физиологическим причинам.

По данным телеканала, в 2017 году следователь встретился со Смит, однако, согласно отчету правоохранителя, девушка отказалась заводить дело. Сама же она уверяет в обратном. Она также поведала, что спустя два месяца после этого она вновь дала показания в офисе прокурора Манхеттена, но обратной связи не получила.

Еще Смит рассказала об обнаружении в 2018 году ведра с одеждой. Внутри, по ее словам, она нашла свитер, который был на ней во время изнасилования. Девушка якобы связалась со следователем и предложила провести ДНК-тест, однако ответа так и не получила.

Ранее сообщалось, что несколько женщин обвинили актера сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в изнасиловании. Две предполагаемые жертвы рассказали, что все произошло в 2004 и 2015 годах. По их словам, рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".

Позже к обвинению присоединились еще две женщины.

