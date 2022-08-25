Актера из фильма "Один дома" обвинили в изнасиловании – СМИ

16:50
Фото: AP Photo/Shea Walsh
Актера Девина Рэтрея, который сыграл старшего брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2", обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает телеканал CNN.
В декабре 2021 года Рэтрея задержали за нападение на свою возлюбленную, что побудило другую девушку, Лизу Смит, рассказать о произошедшем в 2017 году изнасиловании.
Она поведала, что ранее уже подавала заявление из-за произошедшего, однако следствие не началось. По словам Смит, на момент происшествия она была знакома с Рэтреем около 15 лет.
Девушка поделилась о том, как в 2017 году встретилась с актером, своим братом и еще одним другом в баре Нью-Йорка. После этого Рэтрей якобы пригласил знакомых в свою квартиру на Манхеттене. Смит высказала мнение, что мужчина что-то подмешал в ее напиток, так как вскоре она почувствовала усталость. Актер предложил ей переночевать у себя, а после ухода всех гостей изнасиловал ее.
Она добавила, что из-за подмешанного в напиток препарата не могла двигаться, однако она слышала и чувствовала, что происходило. Сам же Рэтрей отверг обвинения и заявил, что вступил в интимную связь с девушкой по обоюдному согласию, но секса не произошло по физиологическим причинам.
По данным телеканала, в 2017 году следователь встретился со Смит, однако, согласно отчету правоохранителя, девушка отказалась заводить дело. Сама же она уверяет в обратном. Она также поведала, что спустя два месяца после этого она вновь дала показания в офисе прокурора Манхеттена, но обратной связи не получила.
Еще Смит рассказала об обнаружении в 2018 году ведра с одеждой. Внутри, по ее словам, она нашла свитер, который был на ней во время изнасилования. Девушка якобы связалась со следователем и предложила провести ДНК-тест, однако ответа так и не получила.
Ранее сообщалось, что несколько женщин обвинили актера сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в изнасиловании. Две предполагаемые жертвы рассказали, что все произошло в 2004 и 2015 годах. По их словам, рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".
Позже к обвинению присоединились еще две женщины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: