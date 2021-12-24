Еще две женщины обвинили Криса Нота в изнасиловании

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Еще две женщины обвинили актера сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в изнасиловании. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Предположительными жертвами стали певица и автор песен Лиза Джентил и экс-дублер исполнительницы одной из главных ролей "Секса в большом городе" Кристин Дэвис.
Первая девушка рассказала, что инцидент произошел в 2002 году, когда Нот предложил подвезти ее домой. В результате приставний Джентил сбежала из квартиры. По ее словам, на следующий день актер угрожал разрушить ее карьеру, если она расскажет о случившемся.
Вторая девушка сообщила о приставаниях Нота на съемочной площадке. Тогда Дэвис было 20 лет.
До этого американского актера обвинили в сексуальном насилии другие женщины. Они заявили, что эти случаи произошли в 2004 и 2015 годах. По их словам, рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".
Голливудского актера Криса Нота обвинили в сексуальных домогательствах
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