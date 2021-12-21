Криса Нота отстранили от съемок в сериале "Уравнитель" после обвинения в насилии

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Актер Крис Нот перестанет сниматься в сериале "Уравнитель", после того как его обвинили в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Universal Television и CBS.

"С сегодняшнего дня Крис Нот не будет сниматься в дополнительных сериях "Уравнителя", – говорится в сообщении.

При этом Нот появится еще в одном эпизоде, съемки которого уже завершили.

В "Уравнителе" актер играл бывшего директора ЦРУ.

Ранее женщины, которые обвинили актера в сексуальном насилии, заявили, что эти случаи произошли в 2004 и 2015 годах. Они утверждают, что рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".

Сам актер уже прокомментировал ситуацию. Все обвинения он отвергает, называя ложью. По его словам, эти встречи много лет назад происходили по обоюдному согласию.

