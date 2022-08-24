Сталлоне разводится с супругой после 25 лет брака – СМИ

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Модель Дженнифер Флавин, жена американского актера Сильвестра Сталлоне, подала на развод после 25 лет совместной жизни. Об этом пишет онлайн-таблоид TMZ.

Слухи о расставании пары появились неделю назад. В частности, пользователи Сети обратили внимание на татуировку актера: там, где раньше был портрет супруги, появилось изображения его собаки, которая умерла несколько лет назад. Представитель Сталлоне объяснил, что тот просто хотел обновить татуировку, но что-то пошло не так, и ее пришлось полностью заменить.

По данным TMZ, документы на развод поступили в суд 19 августа. Причиной такого решения стало недовольство Флавин тем, что ее муж якобы выводил средства из семейных фондов. Женщина намерена добиваться запрета на операции по совместным активам супругов.

Отмечается, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин состоят в браке с 1997 года. За годы совместной жизни у них родились три дочери.

