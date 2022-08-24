Новая татуировка Сильвестра Сталлоне озадачила поклонников

Новая татуировка Сильвестра Сталлоне немало озадачила поклонников. На плече, где раньше был портрет супруги Дженнифер, теперь красуется собака. Это пес актера, которого не стало несколько лет назад. Как пояснили представители актера, изначально Сталлоне хотел немного обновить портрет жены, но что-то пошло не так. Поэтому мастеру пришлось перекрыть тату изображением собаки.

Однако у фанатов голливудской звезды есть другое мнение – якобы между актером и его женой разгорелся конфликт, и дело идет к разводу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.