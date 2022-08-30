Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" после инцидента с Уиллом Смитом – СМИ

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Американский комик Крис Рок отказался быть ведущим церемонии "Оскар" в следующем году из-за пощечины, которую дал ему Уилл Смит на прошлой церемонии вручения премии. Об этом сообщает газета The Arizona Republic.

По данным издания, такое заявление Рок сделал во время воскресного шоу в Финиксе. Комик якобы сравнил возвращение на "Оскар" с возвращением на место преступления.

Инцидент произошел на 94-й церемонии вручения "Оскара" в 2022 году. Ведущий Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Уилла Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит вышел на сцену, подошел к ведущему и ударил его по лицу.

Позже актер извинился за свои действия и признал, что не должен был поддаваться эмоциям. Он принес извинения организаторам мероприятия, а также коллегам, которые присутствовали на церемонии. Смит подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

В результате киноакадемия США запретила Смиту участие в своих мероприятиях на 10 лет, а Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Смита.

