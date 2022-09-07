"Ночная смена": обложки альбомов музыкальных групп

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

Они расскажут, как Спенсер Элден с обложки группы "Нирвана" проиграл суд. Он подал в суд за использование своей детской фотографии. Однако он решил, что прошло много времени. Ведущие обсудили истории, связанные с обложками альбомов музыкальных групп.