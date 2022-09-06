WhatsApp не будет работать на некоторых iPhone с октября 2022 года

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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых моделях iPhone с октября 2022 года. Об этом сообщается на портале Gizchina.

Воспользоваться приложением с 24 октября не смогут владельцы iPhone с операционной системой iOS 10 и 11. Пользователям уже стали приходить сообщения с рекомендацией обновить устройство до версии iOS 12 и выше.

Уточняется, что смартфоны iPhone 5 и iPhone 5C не могут быть обновлены до указанной версии ПО, что говорит о прекращении работы приложения на них.

Модели смартфонов были выпущены в 2012 и 2013 годах. Последнее обновление, которое вышло для этих моделей iPhone, стало iOS 10.3.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность скрывать номер телефона. Новую функцию тестировали разработчики.

Скрыть номер пользователь сможет при вступлении в группу. Уточнялось, что настройка появится в разделе информации о группе.

